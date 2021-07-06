"Не заметил": в Черкассах сын три недели прожил с мертвой матерью (видео)

Соседи говорят, что мужчина много пил и избивал свою мать, но экспертиза показала, что к смерти матери он не имеет отношения

Экспертиза показала, что женщина умерла своей смертью. Коллаж "Сегодня"

В Черкассах сын просидел с покойной матерью три недели, он говорит – не заметил, когда она умерла. О теле в квартире узнал, только когда спасатели приехали тушить пожар в пятиэтажке.

"Сегодня" выясняли, как такое возможно.

На дверях в их квартире остались следы от инструментов спасателей. Их взламывали, чтобы потушить пожар в квартире. Спасателей вызвали соседи, которые увидели черный дым из окна. Пожар начался из-за того, что на плите подгорела еда.

В одной из комнат спасатели натолкнулись на страшную находку – мумифицированное тело женщины. Она пролежала там как минимум три недели. Соседи слышали неприятный запах, но не обратили на это внимания.

"И сейчас запах есть. У меня он идет в кухню. Я думала, это мусорка", – сказала соседка.

Умершую пенсионерку звали Майя, она жила с сыном Анатолием, который давно выпивает. Женщина даже жаловалась соседям, что сын ее бьет. Жители дома и сами неоднократно писали заявления в полицию из-за агрессивного поведения Анатолия.

"Агрессивный. Идет было, а вот ты стоишь. Идет пьяный. "Это вы вонючие, вы старые. Я вас буду убивать", – сказала жительница дома.

Двери журналистам "Сегодня" Анатолий не открыл. Соседи считают, что сын знал о смерти мамы. Умершая перестала появляться во дворе еще месяца три назад. Они спрашивали Анатолия, где она. В ответ услышали: гостит у дочери. Но дочь сказала, что мама не приезжала.

Спасатели вызвали полицейских, они сначала задержали Анатолия. Но экспертиза показала: пенсионерка умерла своей смертью. Поэтому уголовного производства не открывали – и сына отпустили на свободу.

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