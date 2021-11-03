Говорят о "чипировании" и "наступлении на христианство": в Черновцах протестуют антивакцинаторы

В Украине протестуют против вакцинации / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

В Черновцах под зданием областной государственной администрации более 100 человек вышли на протест против вакцинации от коронавируса.

Об этом пишет "Униан".

Реклама

Собравшиеся участники пикета выразили возмущение в связи с заявлением Осачука, выкрикивая ему "Позор".

В своих выступлениях протестующие делали заявления о "самолетах, которые распыляют COVID-19", "чипировании" и "наступлении на христианство".

Реклама

"Митинг – это насмешка над нашими медиками"

По словам Ляшко, в реанимациях "антивакцинаторский дух" очень быстро исчезает, а поддельные сертификаты не работают.

"Собрание людей, которые мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться – это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида", – заявил глава Минздрава.

Кроме того, Ляшко призвал всех не верить фейкам, не слушать советов в соцсетях и пользоваться только проверенной информацией на страницах Минздрава, Всемирной организации здравоохранения и Центра общественного здоровья.

Реклама

Ранее мы писали: