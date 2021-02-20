Граната взорвалась в руках: на Львовщине погибли двое мужчин (видео)

В Дрогобыче Львовской области из-за неосторожного обращения с гранатой погибли двое мужчин, а женщина получила серьезные травмы. Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook

"Мужчина с женщиной пришли на встречу к своим знакомым. Во время общения мужчина достал гранату, которая взорвалась у него в руках. Оба мужчины погибли на месте. Женщина в крайне тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями госпитализирована в больницу", - сообщает Геращенко.

Замглавы МВД также отметил, что за прошлый год у граждан изъяли 4400 ручных гранат и 259 гранатометов, и большинство этих орудий пришли из зоны ООС.

ОСТОРОЖНО, КАДРЫ ВИДЕО НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ ПРОСМОТРА ДЕТЯМ И ЛЮДЯМ С НЕУСТОЙЧИВОЙ ПСИХИКОЙ

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"Это ужасное видео демонстрирует, насколько наши сограждане не ценят ни свое, ни чужое жизни! Поэтому МВД на Национальная полиция выступает категорически против любого ослабления контроля за оборотом оружия", - пишет Геращенко.

Напомним, в Харьковской области ночью 5 февраля неизвестные сожгли два авто, а затем бросили гранату в окно жилого частного дома.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе правоохранители обнаружили большой схрон с боеприпасами. Среди изъятого более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов и другие взрывоопасные предметы.