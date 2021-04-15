Гранатометы, пулеметы и устройства ночного видения: у харьковчанина нашли целый арсенал оружия (фото)

В Харькове у местного жителя обнаружили целый арсенал оружия. В том числе пулеметы, гранатометы и гранаты.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что находку обнаружили в гаражном кооперативе.
Полицейские изъяли:
- два гранатомета РПГ-26;
- три пулемета ПКМ;
- ручной пулемет РПК и ствол к нему;
- два пистолета "Люгера";
- три пистолета WALTHER;
- пистолет "Глок-19" с глушителем;
- пистолет "СР-10SI";
- автомат AGR-47;
- магазины с патронами для всего оружия;
- семь гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами;
- 32 гранаты ВОГ;
- противопехотная мина;
- два устройства ночного видения.
Весь арсенал отправили на экспертизу. По факту незаконного хранения оружия копы начали уголовное производство, 54-летнему харьковчанину скоро сообщат о подозрении. Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, какое оружие украинцы пытались пронести с собой в суды за последние два года.
Кроме того, в Харьковской области у задержанного боевика нашли арсенал оружия РФ.
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