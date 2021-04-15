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Гранатометы, пулеметы и устройства ночного видения: у харьковчанина нашли целый арсенал оружия (фото)

15 апреля, 17:56

Татьяна Очеретяная

В Харькове в гараже у мужчины нашли гранатометы, автоматы, пистолеты и патроны к ним – подробности

В Харькове у местного жителя обнаружили целый арсенал оружия. В том числе пулеметы, гранатометы и гранаты.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что находку обнаружили в гаражном кооперативе.

Полицейские изъяли:

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Весь арсенал отправили на экспертизу. По факту незаконного хранения оружия копы начали уголовное производство, 54-летнему харьковчанину скоро сообщат о подозрении. Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, какое оружие украинцы пытались пронести с собой в суды за последние два года.

Кроме того, в Харьковской области у задержанного боевика нашли арсенал оружия РФ.

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