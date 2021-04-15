Гранатометы, пулеметы и устройства ночного видения: у харьковчанина нашли целый арсенал оружия (фото)

В Харькове в гараже у мужчины нашли гранатометы, автоматы, пистолеты и патроны к ним – подробности

В Харькове у местного жителя обнаружили целый арсенал оружия. В том числе пулеметы, гранатометы и гранаты.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что находку обнаружили в гаражном кооперативе.

Полицейские изъяли:

Реклама

два гранатомета РПГ-26;

три пулемета ПКМ;

ручной пулемет РПК и ствол к нему;

два пистолета "Люгера";

три пистолета WALTHER;

пистолет "Глок-19" с глушителем;

пистолет "СР-10SI";

автомат AGR-47;

магазины с патронами для всего оружия;

семь гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами;

32 гранаты ВОГ;

противопехотная мина;

два устройства ночного видения.

Весь арсенал отправили на экспертизу. По факту незаконного хранения оружия копы начали уголовное производство, 54-летнему харьковчанину скоро сообщат о подозрении. Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, какое оружие украинцы пытались пронести с собой в суды за последние два года.

Кроме того, в Харьковской области у задержанного боевика нашли арсенал оружия РФ.