"Гражданская война": Reuters попало в скандал из-за заголовка об Украине

Одно из крупнейших международных новостных агентств в мире назвало развязанную и поддерживаемую Россией войну на Донбассе гражданской.

Заметка с таким содержанием была опубликована на сайте Reuters 31 марта.

Заголовок публикации гласил "Кремль выразил опасения, что украинская сторона может возобновить гражданскую войну на востоке Украины" (Kremlin says fears Ukrainian side could restart civil war in eastern Ukraine).

Содержание материала: заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о последней эскалации на Донбассе.

"В среду Кремль выразил обеспокоенность ситуацией на востоке Украины и опасения, что украинская сторона может сделать что-то, что может возобновить там гражданскую войну", – гласит текст публикации.

На случившееся обратил внимание корреспондент BuzzFeed Кристофер Миллер.

"Заголовок Reuters сильно искажен", – написал он.

Комментаторы разделили его мнение. Одни назвали это "грубым искажением фактов", а другие напомнили о том, что в 2020 году Reuters заключило партнерство с российским государственным новостным агентством ТАСС.

Напомним, ранее в этом году в скандал попал британский телерадиовещатель BBC – его российское бюро назвало российскими городами оккупированные Севастополь и Симферополь.