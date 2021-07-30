Грузовик с тралом выехал на переезд. Подробности ДТП с поездом в Полтавской области – фото

ДТП с поездом в Полтавской области. Коллаж "Сегодня"
Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП грузовика и поезда, которое случилось ночью 30 июля в Полтавской области. К счастью, в результате аварии нет жертв. Пострадала одна женщина.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
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Отмечается, что в селе Покровское 56-летний водитель грузовика Daf из Днепропетровской области перевозил тралом комбайн. Он выехал на железнодорожный переезд и в этот момент путями двигался товарный поезд. Поезд врезался в трал с комбайном.
В результате ДТП дежурная по переезду получила телесные повреждения, а у транспортных средств механические повреждения.
Копы скоро откроют уголовное производство, все обстоятельства и причины ДТП выясняются.
Напомним, ранее под Киевом поезд сошел с рельс. Из-за аварии снесло опоры контактной сети – на месте работала ремонтная бригада.
После этого на дороге образовались большие пробки из автомобилей. Около часа переезд был закрытым и там скопилось много машин.
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