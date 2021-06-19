Халатность оккупантов. Журналист объяснил, почему Ялта "ушла под воду"

Ялту затопило - Клименко объяснил, почему непогода оставила столько последствий / Фото: РБК

Руководитель Института черноморских стратегических исследований, главный редактор интернет-издания BlackSeaNews Андрей Клименко объяснил, почему непогода практически затопила оккупированную Ялту. Основной причиной стала халатность оккупантов.

Об этом он написал в Facebook.

"Что касается крымского потопа. Немного посмотрел видео. Очень все ясно – когда-то приходилось заниматься анализом и сопровождением немалых и сложных строительных проектов на Южном берегу Крыма", – написал он.

Клименко написал, что нужно было:

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постоянно заботиться о состоянии дамб – маленьких, больших, особенно там, где существуют каскады плотин;

тщательно заботиться о состоянии ливневых канализационных сетей;

регулярно и тщательно чистить русла рек;

постоянно заботиться о состоянии противооползневых комплексов;

иметь представление о крымской гидрогеологии.

По его словам, часто водоотведения и противооползневые сооружения стоят очень дорого, а оккупанты не хотят тратить на это деньги и выбирают дешевые, но неэффективные варианты. Кроме того, это должна быть комплексная работа, ведь в таком деле часто один маленький недостаток или несколько забитых труб вызывает цепную реакцию.

"Вода не должна была заливать Ялтинскую набережную, просто по определению. Это руки растут не из того места. Вот и все. Сейчас посчитают экологический ущерб, убытки дорог, сетей и других сооружений, напишут запрос еще миллиардов на 100 рублей получат, 70% украдут, 30% используют непрофессионально", – написал Клименко.

Ранее мы сообщали, что оккупированный Россией Крым продолжает терзать циклон – вслед за затопленной Керчью "под воду ушла" Ялта. Потоки на улицах настолько сильны, что смывали даже автомобили. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, закрыли въезд в Ялту и начали эвакуацию жителей из затопленных зон.

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