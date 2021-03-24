Харьков на карантине. Какая ситуация в городе и как будут помогать предпринимателям (видео)

В Харьковской области ухудшается ситуация с коронавирусом. Пока город живет по правилам оранжевой зоны, но такими темпами может попасть в красную. Власти заявляют, что готовы поддерживать местных предпринимателей.

"Сегодня" выясняли, какая ситуация в городе с карантином и коронавирусом.

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Карантин в городе

В Харькове по-прежнему билеты в кинотеатры и театры продают на половину зрительских мест, а в спортзале посетители должны заниматься только на достаточном расстоянии друг от друга. Школьников на неделю раньше отправили на каникулы.

Пока общественный транспорт курсирует без ограничений. В мэрии говорят, что сделают все, чтобы подземку не закрывали, даже если город станет красным.

И.о мэра Харькова Игорь Терехов рассказал, как именно будут считать размер помощи предпринимателям.

"8 тысяч, которые должны субъектам предпринимательской деятельности, которые будут закрыты в карантинный период, должно компенсировать государство. Считается таким образом: мы берем среднюю зарплату по области, вычитаем 8 тысяч и эту разницу будет компенсировать город", – сказал Терехов.

Что с коронавирусом?

В области стало заметно больше больных COVID-19, соответственно, растет и количество госпитализаций. Сегодня обнаружили 809 новых случаев. В больницах почти не осталось свободных мест. В частности, не хватает коек с доступом к кислороду.

При этом официальные цифры пока обнадеживающие – Минздрав отчитывается, что более 60% коек еще есть. Волонтеры считают – разногласия через другое.

"У нас не может вырасти цифра, благодаря которой мы можем перейти в красную зону, то есть порог госпитализации. Потому что скорые у нас не забирают пациентов и не везут в больницы. То есть знаете: нет места — нет проблемы", – сказала волонтер Наталья Попова.

Чиновники уверяют: к концу недели оборудуют еще около 200 кислородных точек.

Относительно вакцинации, то в Харьковской области уже сделали прививки более 4000 человек. Сейчас продолжают вакцинировать врачей, в частности, из частных клиник. На очереди – правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове с коронавирусом госпитализируют все больше молодых людей.