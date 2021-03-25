Харьков заканчивает первый этап вакцинации от коронавируса – Терехов

В Харькове 3400 местных жителей получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Об этом 25 марта сообщил и.о. городского головы Харькова Игорь Терехов после посещения городской поликлиники №20, сообщает "RedPost".

Терехов отметил, что на старте всеукраинской вакцинации от COVID-19 город получил 6800 доз вакцины, рассчитанных на вакцинацию 3400 человек.

"Мы провели разъяснительную работу и сейчас видим, что люди начали вакцинироваться и очень активно. На сегодняшний день мы заканчиваем вакцинацию 3400 человек. В ближайшее время получим новую партию. На счет вакцинации город в полной боевой готовности", - подчеркнул он.

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И.о. мэра подчеркнул, что сейчас в городе работают 34 пункта вакцинации от коронавируса и 17 бригад, которые прошли специальное обучение. Когда Украина придет к массовой вакцинации, количество этих пунктов увеличат.

Напомним, всего в Украине от коронавируса вакцинировали более 155 тысяч человек.

Кроме того, ранее власти Харькова заявили, что будут поддерживать местных предпринимателей.