Без масок и дистанции: в Харькове собрались толпы из-за скидок (фото, видео)

Горожане не отказались от совершения выгодных покупок

Сегодня, 14 февраля, в самых популярных харьковских торговых точках — супермаркете "РОСТ" и "Круглом" рынке – наблюдают непривычное как для карантинного режима скопление людей.

Как оказалось, маркетологи объявили день скидок, призвав горожан не пропустить выгодных покупок.

Граждане без масок толкались в супермаркетах и, не соблюдая дистанции, мерзли на улице.

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Харьковчане, снимающие видео, удивляются "аншлагу" как в самом супермаркете, так и возле него на Холодной Горе.

По информации Харьковского областного лабораторного центра в Харьковской области с начала эпидемии по состоянию на утро 14 февраля зафиксировали 80 392 случая заболевания коронавирусом: 73 936 человек выздоровели, 1 478 – скончались.

Ранее и.о. мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что город уже готов к вакцинации, не хватает только вакцины.

Напомним, на следующей неделе Украина может вернуться к адаптивному карантину, когда регионы разделяют на зоны в зависимости от степени распространения вируса.

Украина потратит на вакцинацию почти четыре миллиарда гривен – смотрите в нашем сюжете:

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