Харьковчанин предлагает НАТО забрать его землю под военную базу

Мужчина написал заявление на имя генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга/Коллаж: "Сегодня"

Житель Харьковской области предлагает НАТО разместить на своем земельном участке военную базу. Он выразил готовность передать 8,13 га в бесплатное пожизненное пользование.

Об этом говорится в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

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Подробности

Мужчина написал заявление на имя генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В письме харьковчанин уточнил адрес земельного участка, который находится в одном из сел области. Он подписал свое заявление и уточнил дату — 10 января 2022 года.

Путин против Украины в НАТО

12 января состоялись переговоры в рамках Совета Россия – НАТО, на которых обсуждались требования Москвы – отказаться от расширения Альянса и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России. 10 января состоялись переговоры на ту же тему между США и РФ .

. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО . По его словам, это представляет опасность для Москвы.

. По его словам, это представляет опасность для Москвы. Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. При этом он предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".

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