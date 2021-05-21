Харьковчанка, которая назвала марш вышиванок "парадом быдла", извинилась: что о ней известно (фото)

Девушка ушла из университета и занимается эскортом – в Сети обнародовали пикантные фото с ней

Фото из Instagram Бабковой

Девушка, которая назвала марш вышиванок в Харькове "парадом быдла", после скандала, что разразился, извинилась перед теми, кого обидила.

Об этом она написала в Instagram.

"Может мои высказывания были резки, в силу спонтанности ситуации, но они не были направлены на то, чтобы обидеть кого-то. Я извиняюсь перед теми, кого это задело. По парку я не гуляла, а шла с работы", – написала она в Instagram.

Скриншот с Instagram

Ею оказалась Евгения Бабкова, 1995 года рождения. Девушка училась в ХНУ им.Каразина, изучала "международные отношения", но не закончила университет. Сейчас девушка работает SMM-менеджером.

Скриншот с сайта по поиску работы Реклама

А тем временем, в Сети уже появилась информация что девушка занимается эскортом. Пользователи сети нашли ее фото на одном из сайтов для взрослых и утверждают, что Бабкова работает вэб-кам моделью. Кроме того, она ведет довольно откровенный блог в Instagram.

Девушка, которая обозвала участников марша вышиванок / Фото: Instagram

Напомним, ранее украинка сняла на видео, как выбрасывает загранпаспорт и жалуется на украинское законодательство. А все из-за того, что не смогла отправиться с детьми на отдых.

После этого ее внесли в базу "Миротворца". Также на женщину выписали протокол за мелкое хулиганство и плохое воспитание детей.