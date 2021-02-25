Харьковская область получила первую партию вакцины от COVID-19

Вакцинация в области начнется уже сегодня

В Харьковскую область вечером 24 февраля доставили первые 30 400 доз вакцины CoviShield.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, препараты доставили на областной аптечный склад и ими в первую очередь привьют медиков.

Вакцинация в области начнется уже сегодня.

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Видео: Харьковская ОГА

Ранее мы сообщали, чтов Украине стартовала вакцинация от коронавируса – первым прививку получил врач из Черкасской области.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как себя чувствуют первые вакцинированные в Украине.

Мы также писали, что в Киевской области прививку от коронавируса первой получила врач из Броваров – заведующая взрослым инфекционным отделением в Броварской многопрофильной клинической больнице Татьяна Шульженко.