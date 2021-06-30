Харьковская власть пришла на помощь местному бизнесу

Заседание горсовета Харькова. Фото: city.kharkov.ua

Харьковский городской совет утвердил снижение финансовой нагрузки на местных предпринимателей, чтобы помочь им быстрее преодолеть последствия карантина.

По решению горсовета, ставка при заключении договоров аренды земли в Харькове снижается с 8% до 3% для заведений общественного питания, до 6% для офисной и административной недвижимости, до 2% для многоквартирных жилых домов с объектами торгово-развлекательной инфраструктуры.

Также будет снижена ставка арендной платы за землю для строительства многоквартирных жилых домов с 3% до 2%, учреждений бытовых услуг – с 8% до 3%, МАФов – с 10% до 5%, образовательных организаций – с 3% до 1,5%.

"Нам пришлось найти баланс и тщательно просчитать все новые ставки, – заявил руководитель города Игорь Терехов, инициировавший меры по поддержке предпринимателей. – Но мы понимаем, что бизнес должен развиваться. Это "игра в долгую". Сегодняшнее решение коснется всех слоев предпринимательства. Сейчас нужно помочь бизнесу стать на ноги после пандемии. Все это потом вернется сторицей".

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Терехов особо подчеркнул, что снижение ставок для городских рынков с 9% до 6% должно отразиться на условиях договоров, по которым на рынках работают торговцы.

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Изменения арендной ставки вступят в силу в новом бюджетном году – с 1 января 2022 года.

"Инициативы, предложенные Игорем Тереховым и департаментами городского совета, принесут позитивный экономический эффект. Снижение финансовой нагрузки на бизнес в конечном счете окупится тем, что в городскую экономику будет заходить больше инвестиций, появятся новые рабочие места и бюджет от этого только выиграет. Ведь микробизнес оказался самым незащищённым кластером предпринимательства во время карантинных ограничений", – прокомментировал решение горсовета глава ГО "ФОП Разом UA" Алексей Дедул.

Напомним, в прошлом году британский журнал Emerging Europe присудил Харькову третье место среди наиболее благоприятных для бизнеса городов в номинации "Экономический потенциал".

Также согласно рейтингу журнала Forbes Харьков входит в топ-10 городов Украины по легкости ведения бизнеса.

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