Фото: newsroom.kh.ua, truexanews

Депутат Харьковского городского совета от "Слуги народа" Андрей Тимчук якобы подрался с одним из харьковских предпринимателей на улице возле отеля Kharkiv Palace. Такие выводы можно сделать из появившихся в Сети видео и фото. На кадрах видно, что после непродолжительного спора человек, похожий на Тимчука, бьет другого мужчину в голову, а потом и сам получает удар. В драку в итоге вмешались прохожие.

t.me/truexanews

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Об этом сообщили местное издание Newsroom и Telegram-канал Труха.

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В полиции подтвердили сам инцидент, но не стали называть имена его участников. При этом известно, что оба участника драки написали заявления.

Это не первая драка депутатов за последние недели. В конце апреля в Черкассах в ресторане народный депутат от "Слуги народа" Олег Арсенюк подрался с местным жителем Андреем Колпаком. Это случилось во время обеда по случаю годовщины аварии на ЧАЭС.