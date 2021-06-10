Подготовка парада на День Независимости в Киеве – фото

В военном параде будут участвовать 150 курсантов университета – их отбирали по специальным критериям

Подготовка курсантов к военному параду. Коллаж "Сегодня"

В Харькове курсанты университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба готовятся к празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

На странице университета в Facebook показали, как идет подготовка.

Подготовка курсантов к военному параду. Коллаж "Сегодня"

В военном параде будут участвовать 150 курсантов университета, из них почти 20% – участники боевых действий.

Фото: Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба

Сейчас кожедубовцы оттачивают строевой шаг. Их тренируют офицеры, которые не раз участвовали в таких парадах. Для участия в параде специально отбирали парней – они соблюдают дисциплину и все в хорошей форме.

Фото: Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба

"Сейчас идет работа в отдельных подразделениях, после чего начнется подготовка с участием всех тех, кто задействован", – сообщили сайту "Сегодня" в Генштабе Минобороны Украины.

Фото: Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба

Военные подтвердили участие в параде военной техники, включая авиацию.

Напомним, Кабинет министров утвердил программу празднования 30-й годовщины независимости Украины. Основным мероприятием станет военный парад в Киеве с участием иностранных самолетов.

Кроме того, после военного парадапо Крещатику может пройти историческая колонна с воинами разных эпох.

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