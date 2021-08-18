Хмельницкий затопило. Потоки воды сбивают с ног, а в центре города забил новый "фонтан" (видео)

Сильный ливень затопил Хмельницкий. Фото: ye.ua

В Хмельницком продолжает бушевать непогода. Город затопил сильный ливень, по улицам невозможно спокойной передвигаться, потоки воды сбивают с ног людей. Местами образовались целые водопады, а в центре горда забил "фонтан".

Очевидцы делятся в соцсетях последствиями непогоды.

Ливень сопровождали шквал и град

Непогода начала бушевать в городе еще 17 августа. Стихия превратила некоторые улицы в реки. Например, затопило часть улицы Панаса Мирного. У озера вода полностью заполнила дорогу и потоком стекала в водоем.

Читайте также:

Реклама

В затопленной Кирилловке провели соревнования по нырянию авто в лужу – видео

В ГСЧС рассказали о последствиях непогоды:

подтопило 5 подвалов жилых домов;

ветер свалил 16 деревьев.

спасатели откачали более 2 тысяч квадратных метров воды.

Ранее мы сообщали, что в ближайшие дни в Украину придет антициклон Elfi, который блокирует приход влажной воздушной массы от циклонов Kurt и Luciano и принесет сухую и солнечную погоду.

Также напомним, ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.