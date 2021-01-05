Под Луцком супруги с ножом напали на мужчину: жена оказалась депутатом Ровенского райсовета

Под Луцком супруги совершили разбойное нападение: под предлогом покупки жилья они нападали на его владельца и обокрали.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
Так, нападение произошло в одном из элитных домов, который был выставлен на продажу. Мужчина и женщина с ножом и газовыми баллончиком набросились на владельца, украли имущество, а затем скрылись. Их жертва с ножевыми ранениями сейчас в больнице.
С помощью камер видеонаблюдения копы нашли и задержали нарушителей в этот же день в Ровно.
Как выяснилось, мужчина ранее уже судим за разбой, а женщина является депутатом Ровенского районного совета.
Напомним, ранее в Днепропетровской области задержали злоумышленников, похищавших людей.
Кроме того, в Николаеве правоохранители задержали подозреваемых в серии нападений на территории Николаевской и Днепропетровской областей.
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