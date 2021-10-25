Холода все ближе. Какие перемены погоды будут в Одессе

Погода в Одессе на 26 октября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 26 октября, в Одессе будет ветреная погода, а максимальная температура 11 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем в городе будет от 9 до 11 градусов тепла. Синоптики обещают ветреную погоду из-за юго-восточного ветра 8-10 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут колебаться от 3 до 5 градусов тепла. Небо будет ясное.

Прогноз погоды в Одессе на 26 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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