"Хоронить вас приятного мало": скандальный священник из Полтавы выдал новый "призыв"

Священник из Полтавы снова попал в скандал. Фото: коллаж "Сегодня"

Настоятель Свято-Николаевского храма в Полтаве Александр Дедюхин обратился к украинцам с необычной просьбой и вызвал бурю негатива в Сети.

Об этом Дедюхин сообщил на своей странице в Facebook.

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"Хоронить вас в такую погоду приятного мало"

Александр Дедюхин опубликовал свое селфи на фоне памятников на кладбище. Под фото он призвал украинцев беречь себя.

"Вы там берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду приятного мало", – написал он.

Александр Дедюхин опубликовал свое селфи на фоне памятников на кладбище. Фото: Facebook/Александр Дедюхин

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Реакция Сети

В Сети люди бурно отреагировали на пост Дедюхина. Кто-то принял это за юмор, а кто-то возмутился.

"От души в душу. Дай Бог здоровья!"

"А в другую погоду вам приятно хоронить людей?"

"Хорошее пожелание. Должен понравиться военным на фронте и неизлечимо больным. Постараются не усложнять жизнь священникам"

"Не дождетесь"

Депутата-священника обвинили в сексизме

Депутат Полтавского горсовета от партии "Европейская солидарность" Александр Дедюхин, который является еще и священником Православной церкви Украины, оскорбил женщин из-за абортов. В ответ народный депутат от "ЕС" Ирина Геращенко назвала его высказывание сексизмом.

Ему не понравились комментарии украинцев, мол, "нельзя считать женщину лишь инкубатором", "матка – это ее тело", а "все противники абортов пусть забирают эмбрионы и растят их сами".

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