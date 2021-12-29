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"Хоронить вас приятного мало": скандальный священник из Полтавы выдал новый "призыв"

София Ковнир
29 декабря, 15:52
Настоятель храма опубликовал свое селфи на фоне памятников на кладбище

Священник из Полтавы снова попал в скандал. Фото: коллаж "Сегодня"

Настоятель Свято-Николаевского храма в Полтаве Александр Дедюхин обратился к украинцам с необычной просьбой и вызвал бурю негатива в Сети.

Об этом Дедюхин сообщил на своей странице в Facebook.

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"Хоронить вас в такую погоду приятного мало"

Александр Дедюхин опубликовал свое селфи на фоне памятников на кладбище. Под фото он призвал украинцев беречь себя.

"Вы там берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду приятного мало", – написал он.

Александр Дедюхин опубликовал свое селфи на фоне памятников на кладбище. Фото: Facebook/Александр Дедюхин

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Реакция Сети

В Сети люди бурно отреагировали на пост Дедюхина. Кто-то принял это за юмор, а кто-то возмутился.

  • "От души в душу. Дай Бог здоровья!"
  • "А в другую погоду вам приятно хоронить людей?"
  • "Хорошее пожелание. Должен понравиться военным на фронте и неизлечимо больным. Постараются не усложнять жизнь священникам"
  • "Не дождетесь"

Депутата-священника обвинили в сексизме

Депутат Полтавского горсовета от партии "Европейская солидарность" Александр Дедюхин, который является еще и священником Православной церкви Украины, оскорбил женщин из-за абортов. В ответ народный депутат от "ЕС" Ирина Геращенко назвала его высказывание сексизмом.

Ему не понравились комментарии украинцев, мол, "нельзя считать женщину лишь инкубатором", "матка – это ее тело", а "все противники абортов пусть забирают эмбрионы и растят их сами".

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В ответ в Facebook он в грубой форме дал понять, что в нежелательной беременности виноваты сами женщины, написав: "Как говорят старые люди, с*ка не захочет — кобель не вскочит". Однако потом удалил эту фразу из текста.

"Эмбрион в матку попадает в результате определенных действий, совершенных самой женщиной. И если ты уже дала согласие на одно, то, пожалуйста, неси ответственность. При этом замечу, что ответственность мужчины гораздо больше, у нас же патриархат, а не что-то", – написал Дедюхин.

Сопредседатель "ЕС" Ирина Геращенко заявила, что сейчас общество сексистское, и люди, исповедующие идеологию "во всем виновата женщина", есть в разных партиях.

"Иногда я очень устаю доказывать очевидные вещи даже в родной партии. Но если промолчать, сделать вид, что я не заметила сексистского выпада в нашем кругу, тогда нечего делать в политике. Аборты – слишком тяжелая и болезненная социальная, психологическая, образовательная, экономическая проблема, чтобы позволять себе говорить о ней в подобной тональности", – написала она в Facebook.

Нардеп отметила, что аборт – это стресс, шок, отчаяние для женщины, а избежать этого можно с помощью сексуального образования подростков и других социально-экономических условий.

"Статистика безжалостна: украинские мужчины в среднем уделяют 10 минут в день на воспитание детей. Об этом святые отцы не хотят пост написать? Равенство, партнерство, взаимоуважение в семье – только это создает здоровое общество и является рецептом счастливой семьи... А это невозможно, пока навязывается стереотип "женщина всегда сама во всем виновата", – подчеркнула Геращенко.

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