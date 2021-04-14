"Хорошо, что есть Путин": доцент харьковского ВУЗа попала в скандал

Доцент Харьковской государственной академии культуры и кандидат филологических наук Наталья Семейкина заявила, что президент России Владимир Путин якобы "защищает русскоязычных" на Донбассе.

Соответствующий комментарий женщина оставила под постом в Facebook сотрудницы благотворительного фонда "Харьков с тобой" Елены Рофе (Ребека Бека). Позже свои сообщения преподавательница удалила, а записи в аккаунте сделала недоступными.

Волонтер сделала репост со страницы переводчика и журналиста Александра Михельсона о "двух видах" полезных идиотов "для Кремля".

"Одни считают, что Путин лезет в Украину, потому что здесь есть русскоязычные, а не было бы русскоязычных – не лез бы. Вторые считают, что Путин лезет в Украину, потому что здесь притесняют русскоязычных, а не ущемляли бы – не лез бы", – написал Михельсон.

К обсуждению подключилась и Семейкина. В комментариях преподавательница харьковского вуза назвала такие рассуждения автора "выпендрежем".

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"Полезли на Донбасс Турчинов и вся банда. У меня там полно студентов, пишущих правду. Хорошо, что есть Путин, может всех не добьют", – написала доцент.

Комментаторов возмутила позиция женщины. Ее назвали "ватной", "сепаркой", на что преподавательница начала критиковать Украину, в том числе озвучивая тезисы кремлевской пропаганды.

Ранее мы сообщали, что преподаватель кафедры культурологии и философской антропологии Евгения Бильченко обвинила украинскую власть в фашизме и тоталитаризме из-за закона об украинском языке в сфере обслуживания.

В ответ студентка магистратуры Мария Прошковская попросила администрацию вуза об ее отчислении из-за антиукраинских месседжей преподавателя.