Хотел отомстить. В Покрове задержали подозреваемого в убийстве 8-летнего мальчика

Мать погибшего мальчика знала вероятного убийцу своего сына – за содеянное мужчине грозит пожизненное заключение – что известно

Фото: коллаж "Сегодня"

В Покрове Днепропетровской области задержали подозреваемого в убийстве 8-летнего мальчика. Как выяснили правоохранители, 33-летний мужчина убил ребенка и спрятал тело в канализационном коллекторе.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, преступление произошло 2 июня. Между злоумышленником, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и матерью мальчика возник конфликт. Желая отомстить ей, мужчина отвел ребенка в заброшенное здание и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в канализационном коллекторе.

Задержанному грозит пожизненное заключение. Фото: ГУНП

Задержаному сообщили о подозрении по статье "умышленное убийство". За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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Напомним, мальчика начали искать только через 4 дня после исчезновения, почему-то мама ребенка раньше не заявляла об этом, хотя ребенок пропал еще 2 июня.

Новости "Сегодня" писали, что в Одесской области пропавшего без вести мальчика нашли мертвым.