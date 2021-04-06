Хотел передать гостинцы сыну-солдату: под Ровно мужчине отрезало ноги военным эшелоном

Павел до сих пор на грани жизни и смерти

В Здолбунове под Ровно 46-летнему мужчине отрезало ноги поездом, когда он пытался догнать последний вагон, чтобы передать вещи сыну-армейцу – на перроне до сих пор лужи крови.

Спасти жизнь мужчине удалось благодаря патрульным, которые проезжали мимо, сообщают новости "Сегодня".

Павел догонял военный эшелон, чтобы передачи вещи сыну-армейцу, однако споткнулся и упал прямо на рельсы. Его жена, которая была с ним на вокзале, сначала решила, что он погиб. Однако, увидев, как муж пытается встать, бросилась останавливать авто полицейских.

Видео: Сегодня

Уже через минуту инспектор Дмитрий с напарником оказывали помощь пострадавшему. Пригодились жгуты, которые инспектор имел при себе. Ими и перетянул обрезанные колесами поезда конечности, чтобы остановить кровотечение.

"В состоянии шока был человек. Не кричал, что болит. Лежал и спрашивал, есть ли ноги или нет", – рассказывает полицейский Дмитрий Сощук.

Медики уверены – если бы не полицейские, травмированный мог бы умереть от потери крови.

"Две бригады травматологов делали одновременно операции на конечностях. Ноги не спасли, механизм повреждения не предполагает механизма пришивания их обратно", – рассказал анестезиолог Ровенской областной больницы.

У Павла с Валентиной трое детей. Недавно из зоны ООС вернулся муж одной из дочерей, и сразу же призвали сына. Хотели хотя бы на секунду его увидеть и передать немного личных вещей и домашней еды. Жена пострадавшего рассказала, что мужчина пошел на риск, потому что поезд с сыном, который ехал на Донбасс, не должен был останавливаться.

"Он должен был передачу положить на танк. Не получилось..." – плачет Валентина Вусик.

Павел до сих пор без сознания, на грани жизни и смерти. Родные собирают средства на длительное и дорогостоящее лечение.

Напомним, в Виннице на нерегулируемом железнодорожном переезде в воскресенье, 7 марта, дизельный поезд врезался в легковой автомобиль ВАЗ-2106.

Мы также писали, что в Дарницком районе Киева на железнодорожном переезде товарный поезд протаранил легковой автомобиль, в результате чего погиб мужчина.