Хотел сбежать? Подозреваемый в ДТП с кортежем Ярославского придет к следователю

Авария произошла ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое / Коллаж "Сегодня"

Водитель фирмы DCH бизнесмена Александра Ярославского, кортеж которого совершил смертельное ДТП в Харьковской области, придет на встречу со следователем. Ранее в прокуратуре сообщили, что мужчина скрывается от следствия.

Об этом сообщает Klymenko Time.

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Что известно

Ранее в прокуратуре Харьковской области сообщили, что подозреваемый скрывается от следствия. Однако появилась информация, что уже 17 февраля он придет на встречу со следователем.

По словам юриста, водитель пребывает в статусе свидетеля в деле о самом ДТП и в статусе подозреваемого в деле о сокрытии преступления. Поскольку было выяснено, что в момент аварии мужчина находился в другом месте, хотя и пришел в полицию с показаниями, что за рулем находился он.

ДТП с кортежем Ярославского

Авария произошла ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое. Автомобиль сбил насмерть мужчину и покинул место происшествия. На месте обнаружены автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Впоследствии возникли подозрения, что за рулем был сам Ярославский. В то же время он дал первый комментарий после смертельного ДТП, в котором сказал, что ночью "спал и ничего не знал об аварии".

После аварии в полицию пришел мужчина и признался в содеянном. Он объяснил, что уехал с места аварии, потому что думал, что сбил животное.

Ярославский в спешке покинул Украину. После приезда домой он должен явиться на допрос к правоохранителям.

В Сети появилось видео в ночь на 10 февраля с камер наблюдения, зафиксировавших кортеж бизнесмена после ДТП.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что "преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно", а незапланированный отъезд Ярославского назвала "довольно странным" .

11 февраля в дом Ярославского пришли с обысками. Целью следственных действий является изъятие информации из камер видеонаблюдения, чтобы подтвердить, что за рулем действительно был не бизнесмен, а водитель.

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