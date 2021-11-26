Хотел стать крутым: мать 16-летнего мажора из Харькова дала откровенное интервью

Николай Харьковский, который устроил смертельную аварию. Фото: коллаж "Сегодня"
Мать 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в смертельной аварии в Харькове, рассказала, что ее сын часто нарушал ПДД. Однажды парень ездил по городу на Dodge – без прав и с превышением скорости. Еще раньше получил условный срок за ранение двух человек.
Об этом Марина Дегтярь сообщила изданию "Суспільне".
Что мать говорит о сыне?
16-летний Николай с детства был "гиперактивным", а в подростковом возрасте хотел стать "крутым".
"Николай — активный парень, возможно, он имел не очень хорошую цель — жизнь на высшем социальном уровне. Его тянуло к такой жизни, такое у него было и окружение — люди с высоким социальным статусом. Может, где-то он сменил реалии на картинку", — рассказывает Дегтярь.
"Побеждал авторитет улицы"
По словам Марины, возможно, стиль жизни 16-летнего Николая оказал такое влияние.
"Побеждал авторитет улицы, друзей, и эмоционально он не справился и поддался. Не могу понять, что произошло", — отметила Марина.
"Хотим извиниться"
С ребятами, которые на время аварии были в автомобиле, Дегтярь не знакома. Говорит, операцию девушке, которая была пассажиркой Infiniti, оплатила, она стоила 12 тысяч гривен, теперь стремится к общению с семьей погибшего Игоря Носова.
"Я хочу обратиться к дочери погибшего: Настя, пожалуйста, обратитесь к нам. Мы хотим по-человечески извиниться, пообщаться лично. Пожалуйста, обратитесь к нашим адвокатам, к нам, мы открыты", – добавила Дегтярь.
После аварии от семьи отвернулись
Сына в следственном изоляторе Марина еще не посетила. Говорит, после аварии от семьи отвернулись многие, а средний сын, которому 12 лет, боится ходить в школу.
"Младшему 10, он не очень понимает все, средний сейчас не ходит в школу, он в тяжелом состоянии, ему страшно от угроз. Младшие не несут ответственности за брата. Они совсем разные, но Коля остается моим сыном и будет им независимо от того, будет ли он на свободе или в тюрьме", – рассказала Дегтярь.
Что было ранее?
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.