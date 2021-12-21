Хотела получить украинскую пенсию: в Луганской области задержали пособницу боевиков (видео)

В Луганской области задержали женщину. Фото: коллаж "Сегодня"

В Луганской области полицейские задержали 59-летнюю женщину, которая два года служила в войсках боевиков "ЛНР". На территорию Украины злоумышленница приехала на оформление банковской карты для получения пенсии.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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По словам женщины, осенью 2014 года она вступила в незаконное вооруженное формирование, где проходила службу в должности фельдшера зенитного дивизиона, который находился в городе Хрустальный. Ей было присвоено "военное знание" младшего сержанта.

Женщина периодически уезжала на военный полигон в с. Бугаевка Перевальского района, где участвовала в проведении стрельб в качестве медработника, следила за соблюдением санитарного режима, проверяла качество питания, а также учила боевиков оказанию первой медицинской помощи и медицинской помощи при получении ранений.

За свою деятельность женщина получала заработную плату в размере 19 500 рублей.

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В мае 2016 женщина покинула незаконные вооруженные формирования в связи с болезнью.

Теперь злоумышленнице сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Сейчас следственные действия по уголовному производству продолжаются.

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