"Хотят урвать большие деньги": что происходит с водоснабжением жителей Крыма

Российские власти заявили, что практически решили проблемы с водоснабжением Севастополя и поиском дополнительных источников воды для аннексированного Крыма. Но ученые считают, что такие заявления преждевременны, а инициативы зачастую вредные.

Об этом сообщает "Новая газета".

"По Севастополю можно сказать, что проблема практически закрыта <...>. По Крыму ситуация несколько сложнее, мы занимаемся сейчас поиском дополнительных источников, разбуриваем существующие запасы водохранилища, бурим скважины", – заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Член экспертного совета по гидробиологии и ихтиологии РАН Николай Шадрин считает, что проекты по поиску воды недостаточно проработаны. Например, проект перехвата паводковых вод Бельбека несет существенные экологические риски, а Кадыковский карьер может быстро истощиться.

"Я точно знаю, что никто исследований не проводил. Судя по динамике, у него было прежде всего дождевое питание. За сколько его вычерпают: за месяц, два? Я считаю, что 80 миллионов в определенной степени зря угробили. Что касается водоема у горы Гасфора, то я смотрю более оптимистично – это резервный водоем. Забор воды из Бельбека – наоборот, вредный проект и принесет больше ущерба, чем пользы", – заявил ученый.

Он считает, что для того, чтобы обеспечить Крым водой, нужно правильно ее расходовать. А на полуострове еще с советских времен 60% воды теряется в водопроводах. К тому же в Крыму разделено питьевое и техническое водоснабжение, нет очистки.

Глава Крымского РАН, доктор геолого-минералогических наук Виктор Тарасенко считает, что нужно ждать осадки. Другого безопасного варианта для Крыма пока что нет.

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По его словам, для того чтобы восполнить потери этого года, нужно, чтоб хотя бы в один месяц осадки достигли уровня 100-150 мм.

"Нужно делать пруды и водохранилища, чтобы запасаться водой заранее. Если говорить о скважинах, есть неплохие перспективы на севере Крыма: в Армянске и Крсноперекопске, но увлекаться этим не стоит. Все держится на пределе, еще 3-4 месяца ситуации, и из многих скважин пойдет соленая вода", - считает он.

В ходе итоговой пресс-конференции 17 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым можно обеспечить водой за счет подземных источников, находящихся под Азовским морем.

"Я работал с геологами еще в 1960-х, – рассказывает Шадрин. – И когда геологи там бурили, никто не говорил, что там есть большие запасы воды. Это совсем как история с подземным стоком Дона".

Ученые считают, что большинство инициатив чиновников направлены скорее на "легкое освоение 50 миллиардов рублей", чем на поиск путей решения проблемы.

"Люди хотят урвать большие деньги на какой-то проект, а что с учеными он не согласован – это ж ерунда", - заявил Щедрин.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Россией Крыму продолжаются серьезные проблемы с водой.Так, в Керчи жители дома на ул. Горького 2д, расположенного в самом центре города, жалуются на полное отсутствие ее подачи.