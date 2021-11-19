Хотят успеть до снега? В Харькове коммунальщики косят опавшие листья (видео)

Листья косят сразу несколько коммунальщиков / Коллаж "Сегодня"

В Харькове коммунальщики также косят опавшую листву. Ранее это делали коммунальщики в Киеве.

Видео появилось в Telegram-канале "Нетипичный Харьков".

Реклама

Подробности

Люди заметили, что коммунальщики косят опавшие листья, пока не выпал снег. Очевидцы сняли происходящее на камеру. Видео появилось в сети.

"Коммунальщики решили покосить траву или опавшую листву, пока не выпал первый снег. Осваивают бюджет или просто работают, чтобы не сидеть без дела – неизвестно. Теперь только попробуйте сказать, что они службы не работают", – написано под видео.

Реклама

Похожие истории

В Киеве заметили коммунальщика, который косил опавшие листья. Очевидцы сняли происходящее на районе Нивки на камеру.

На кадрах видно, что коммунальщик косит груду опавших листьев. Это уже не первый случай в столице, когда коммунальщики так делают.

Читайте также: