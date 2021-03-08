"Иди отсюда". Дочь погибшего в АТО не пустили в маршрутку под Львовом (видео)

Диана Минько пожелала водителю, чтобы его дети никогда не оказались в ее ситуации

Во Львовской области водитель маршрутного автобуса Битля – Львов отказался перевозить по удостоверению дочь погибшего участника боевых действий на Донбассе Николая Минько.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Диана Минько.

По ее словам, после предъявления удостоверения "Члена семьи погибшего" водитель сказал ей: "Да иди отсюда с тем удостоверением".

"Я извиняюсь, куда идти? Что я вам такого сделала? Вы меня на горбе везете?" - недоумевает девушка.

Ее отец погиб погиб 6 апреля 2015 года в поселке Боровское возле Северодонецка. И с тех пор, пишет Диана, ей уже не впервые отказывают в праве льготного проезда.

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"Я бы сейчас все отдала для того, чтобы у меня этого права не было, а чтобы у меня был жив папа. Ради кого там на передовой гибнут невинные люди? Ради таких бессовестных людей?" – спрашивает Диана, пожелав оскорбившему ее водителю, чтобы его "дети никогда не имели такого удостоверения", как у нее, и удачных поисков новой работы.

Местные СМИ пишут, что в 2019 году Минько тоже отказали в проезде как родственнице погибшего атошника. Тогда ее не пустили в маршрутку Львов – Турка.

Напомним, в прошлом году водитель маршрутного такси в Днепре отказал в проезде пассажиру с удостоверением участника боевых действий и с инвалидностью.

А в Чернигове отказ в льготном проезде спровоцировал драку между водителем маршрутки и ветераном АТО.