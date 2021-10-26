Держатся за руки в надежде вернуться домой: в Днепре от COVID-19 спасают супругов-переселенцев

В Днепре спасают супругов с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепре в больнице Мечникова спасают супругов с коронавирусом, которые приехали из Донецкой области. Женщина находится в терапии, а мужчина – в реанимации под кислородом.

Об этом сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

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Оба заболели коронавирусом и у них начались осложнения

Как рассказал Рыженко, супруги приехали на лечение в больницу Мечникова из Донецкой области. Они заболели COVID-19 и у них начались осложнения.

По словам врача, супруги не привились от COVID-19, так как долго сомневались.

"Михаил с огромной одышкой и слабостью вошел в приемное отделение больницы. Пневмония, много осложнений. Всю жизнь занимался спортом. Сегодня – в реанимации. Без кислорода не может", – подчеркнул врач.

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Супруга держит любимого за руку

Рыженко сообщил, что необходимыми лекарствами супругов обеспечили друзья из Европы. У жены Михаила состояние немного лучше. Она находится в терапии и ходит к мужу в реанимацию.

"Держа за руку, говорит: пока мы живы — есть любовь, надежда и будущее. Дома ждут родные", — рассказал врач.

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Ситуация с коронавирусом в Украине

За прошлые сутки, 25 октября, в Украине зафиксировали 19 120 новых случаев COVID-19.

Всего инфекцию подтвердили у 2 803 159 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 734 жителя Украины (всего – 64 936). Вылечить удалось 2 390 112 инфицированных (9738 – за последние сутки).

Рекорд смертности от COVID-19

За прошедшие сутки, 25 октября, в Украине выявили 19 120 новых случаев коронавируса, это на 4486 человек больше, чем за сутки до этого. Умерло рекордное количество инфицированных – 734.

Больше всего новых инфицированных коронавирусом зарегистрировали в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях. В Киеве – 1135 новых больных COVID-19.

По всей стране сделали 129 063 теста на коронавирус (68 569): методом ПЦР – 61 027 (34 540), ИФА – 18 233 (6487), экспресс-тестов на антиген – 49 803 (27 542).

Отметим, что за все время эпидемии умерли 64 936 инфицированных.

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