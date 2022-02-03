Имеет все шансы на выздоровление: в каком состоянии раненая девушка во время стрельбы в Днепре

22-летняя Жанна Шарова, пострадавшая в результате кровавой стрельбы в Днепре, имеет шанс вернуться к нормальной прежней жизни. Состояние девушки постепенно улучшается.

Об этом "Сегодня" сообщили источники в больнице Мечникова.

"Такие выводы можно делать исходя из того, что девушка двигает руками и ногами, делает движения головой. Было, конечно, что она плакала, когда очнулась, но с ней поработают психологи и все будет хорошо. Не остаться с инвалидностью имеют все шансы и другие, кто выжил во время стрельбы", — рассказали нам медики в больнице Мечников.