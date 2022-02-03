Имеет все шансы на выздоровление: в каком состоянии раненая девушка во время стрельбы в Днепре

Девушку подстрелил солдат Артемия Рябчук, устроивший кровавую бойню 27 января/Коллаж: "Сегодня"
22-летняя Жанна Шарова, пострадавшая в результате кровавой стрельбы в Днепре, имеет шанс вернуться к нормальной прежней жизни. Состояние девушки постепенно улучшается.
Об этом "Сегодня" сообщили источники в больнице Мечникова.
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"Такие выводы можно делать исходя из того, что девушка двигает руками и ногами, делает движения головой. Было, конечно, что она плакала, когда очнулась, но с ней поработают психологи и все будет хорошо. Не остаться с инвалидностью имеют все шансы и другие, кто выжил во время стрельбы", — рассказали нам медики в больнице Мечников.
Что известно о трагедии в Днепре?
- Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
- На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
- После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.
- Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.
- Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
- В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.