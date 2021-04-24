Инфляция, ужасные продукты и брошенные пенсионеры – что происходит в Донецке

Еще в 2012 году Донецк был активным городом, где были рестораны, клубы, культурная жизнь, а сейчас это город брошенных пенсионеров. Остались только те, кому тяжело переезжать.

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" рассказал стилист Роман Медный, который на время вернулся домой к родителям.

По его словам, людям, в том числе и его семье, тяжело сменить свое жилье на съемную квартиру, а людям в возрасте 55 лет довольно тяжело найти работу. Для них это еще страшнее, чем жить в ощущении этой опасности.

"Все стало очень политизировано. С молодежью говорить практически невозможно. Местные СМИ показывают на 100% пропагандистское. В целом у людей настроение расшатанное, все уже хотят, чтобы хоть куда-то и в какую-то сторону все решилось", – сказал Роман Медный.

Он рассказал, что в Донецке цены постоянно растут быстрыми темпами.

"Инфляция составляет порядка 30-40% за пол года, которые я здесь. Также очень плохое качество продуктов. Есть что-то завезенное из Украины, а что-то из России, но это все самого низкого качества. Цены можно сравнить с московскими", – рассказал он.