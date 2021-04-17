Ищу мальчика для порнофотосессии: в Полтавской области мужчина раздавал непристойные листовки детям

Подозреваемый раздавал листовки с предложением школьникам, к счастью, сообразительный мальчик вовремя передал бумажку учителю

В Полтавской области задержали мужчину, который за деньги предлагал интимную фотосессию мальчикам 8-12 лет.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, злоумышленник распространял непристойные предложения среди учеников младших классов полтавских общеобразовательных учебных заведений. Об этом в начале февраля в полицию сообщила директор одной из городских школ.

Руководительница учебного заведения передала в районное управление полиции записку следующего содержания: "Ищу мальчика от 8-12 лет для порно-фотосессии для сайта... Тайну гарантирую. Плачу 100 гривен в час".

Такое предложение неизвестный мужчина вручил 10-летнему школьнику. К счастью, сообразительный мальчик вовремя передал бумажку учителю, а тот проинформировал директора.

Правоохранители оперативно установили подозреваемого. В квартире 31-летнего мужчины полицейские обнаружили написанные им от руки записки аналогичного содержания, фотоаппарат, компьютерную технику, а также ряд других вещественных доказательств.

Ему уже сообщили о подозрении в покушении на растление малолетних. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет заключения.

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