Ищут пилота: ВСУ сбили очередной самолет оккупантов в Харькове

В Харькове ведут бои в небе / Фото: Коллаж: Сегодня

Силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили очередной боевой самолет военно-воздушных сил российской федерации – штурмовик Су-25.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

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Пилоту самолета удалось катапультироваться, сейчас ведут активные поиски преступника.

"Вооруженные силы России направляют в Харьков значительную часть собственного воздушного флота. Над городом Харьков почти постоянно одновременно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, периодически осуществляющих бомбардировку кварталов города с мирными жителями. Но наши силы ПВО Харькова мощно вступают в бой, даже если силы силы противника преобладают", – написал он.

Су-25

Отметим, что Су-25 – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет.

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Штурмовик предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Су-25 впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года.

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