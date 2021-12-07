Искали три дня: пропавшего в Карпатах туриста нашли мертвым

Пропавшего мужчину искали 90 человек / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 7 декабря, в 13:53 на Закарпатье нашли тело 50-летнего мужчины, который пропал еще 4 декабряна горной долине Руна.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Детали

Мужчина пропал еще три дня назад во время катания на снегоходе на горной долине Руна Ужгородского района. Поиски продолжались до сих пор.

Всего привлекалось 90 человек и 33 единицы техники. Для обследования территории сверху в воздух поднимали вертолет.

Пропал гид в Львовской области

Во Львовской области пропал без вести39-летний гид Фридрих Ефимовский. В последний раз мужчина выходил на связь 19 ноября. Тогда он общался со знакомым, которому сказал, что гуляет в лесу. В настоящее время местонахождение его неизвестно.

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