Испортил оборудование и разбил окна: на Харьковщине мужчина разгромил COVID-отделение

На Харьковщине мужчина устроил погром в приемном отделении COVID-больницы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Купянском районе Харьковской области мужчина напал на COVID-отделение.

Об этом сообщил директор предприятия Евгений Синько, передает 057.

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По его словам, руководство больницы обратилось в Купянское отделение полиции с заявлением. С 19 октября возле COVID-стационара будут дежурить патрульные, чтобы обеспечить порядок и безопасность пациентов и работников медучреждения

"Молодой человек занимался не совсем правильными вещами: разбил окна приемной COVID-отделения, перевернул мебель, испортил оборудование, повалил кислородные баллоны. Мы обратились с заявлением в отделение полиции", – заявил Синько.

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Под Херсоном 6-летняя девочка устроила пожар

Как стало известно, 6-летняя девочка играла спичками и подожгла сухую траву. В результате огонь перекинулся на сарай и уничтожил его. В этот момент пламя приблизилось к жилому дому, в котором находились трое младенцев и пожилая женщина.

Как оказалось, пожар удалось ликвидировать еще до приезда спасателей с помощью соседей. В доме сгорела только оконная рама.

На место ЧП приехали медики, которые оказали первую помощь новорожденным детям и пожилой женщине.

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Отмечается, что пожар произошел в доме многодетной семьи, воспитывающей шестерых детей. Матери и ее сожителя на момент пожара не было – они ушли в магазин.

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