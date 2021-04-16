Боевики на Донбассе полгода блокируют работу пунктов пропуска: как пересечь КПВВ (видео)

На Донбассе боевики не пропускают людей через КПВВ – как добраться людям из оккупированной территории

Боевики на Донбассе снова не сдержали обещания – КППВ так и не открыли. Люди не могут попасть на подконтрольную Украине территорию. На пунктах пропуска оккупированной части Донбасса сейчас давка и огромные очереди.

Журналист "Сегодня" Евгений Назаренко выяснил, что происходит в прифронтовом Новотроицком.

Видео: Сегодня

Как ограничивают проезд

Уже полгода как оккупанты закрыли все КПП на Донбассе со своей стороны. Они ссылаются на якобы COVID-19.

Вчера, 15 апреля, на сайтах боевиков написали, что с 16 апреля полноценно возобновляется работа КПВВ Оленевка, что у Новотроицкого. Однако этого не произошло. Оккупанты по-прежнему пускают только ограниченный список людей два дня в неделю: понедельник и пятницу.

Сегодня у КПП стояли 30 авто и только два из них проехали.

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Какие КПВВ работают

На Донбассе всего семь пропускных пунктов. Работа пяти из них заблокирована боевиками. Только Новотроицкое в Донецкой области и Станица Луганская в Луганской области работают в ограниченном режиме.

Более того, боевики пропускают только людей, имеющих прописку на подконтрольной Украины территории. Если человек, например, из Донецка, ему откажут. И еще абсурднее, такие же ограничения они установили между т.н. "ЛНР" и "ДНР". То есть, человек из Луганской области не может приехать в Донецкую.

Что нужно сделать людям, которые едут из оккупированной территории:

нужно снять номера непризнанной республики, оккупанты обязали ставить их регистрацию. И прикрутить украинские;

установить приложение "Дия";

сдать бесплатный тест на ковид или пройти двухнедельную самоизоляцию в общежитии, которое предоставит государство.

Напомним, боевики на Донбассе строят новые оборонительные позиции возле Донецкого аэропорта.