Из гранатометов и минометов. Оккупанты за сутки 9 раз обстреляли позиции ВСУ

На Донбассе снова не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 4 ноября, со стороны боевиков зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Где стреляли

У Марьинки дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

В направлении Попасной обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По нашим позициям в направлении Зайцева огонь открывали дважды, применяя гранатометы различных систем, минометы калибра 120 мм, а также артиллерию калибра 152 мм.

В районе Майорска оккупанты два раза обстреляли из гранатометов разных систем и минометов калибра 82 мм.

Неподалеку от Новотошковского дважды открыли огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить обстрелы", – говорится в сообщении.

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