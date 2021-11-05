Из гранатометов и минометов. Оккупанты за сутки 9 раз обстреляли позиции ВСУ

На Донбассе снова не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 4 ноября, со стороны боевиков зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Где стреляли
- У Марьинки дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм.
- В направлении Попасной обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
- По нашим позициям в направлении Зайцева огонь открывали дважды, применяя гранатометы различных систем, минометы калибра 120 мм, а также артиллерию калибра 152 мм.
- В районе Майорска оккупанты два раза обстреляли из гранатометов разных систем и минометов калибра 82 мм.
- Неподалеку от Новотошковского дважды открыли огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить обстрелы", – говорится в сообщении.
Большое интервью Авакова по Донбассу
- 4 ноября бывший министр внутренних дел Арсен Аваков дал развернутое интервью, в котором затронул также тему Иловайской трагедии.
- По словам Авакова, тогдашнее военное руководство Украины боялось добровольческих батальонов, которые, защищая Иловайск, попали в котел.
- Ранее он раскритиковал позицию "возвращения оккупированных Крыма и Донбасса исключительно дипломатическим путем".
- Сейчас власти Украины пытаются организовать встречу в "нормандском формате", чтобы сдвинуть с мертвой точки ситуацию с переговорами по Донбассу.