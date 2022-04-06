Оккупанты бомбили вольеры хищников в Харькове – животных эвакуируют под обстрелами

Животных вывозят из экопарка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове из экопарка начали эвакуировать животных из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов. Основатель парка Александр Фельдман заявил, что главная задача сейчас – вывезти всех хищников. Если военные РФ повредят их клетки, напуганные львы, тигры и пантеры окажутся на воле и могут навредить людям.

Об этом Фельдман написал в Facebook.

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Животных готовились усыпить

По словам директора экопарка, российские военные практически уничтожили территорию и постройки. Снаряды прилетали прямо возле клеток хищников.

"Их вольеры пока еще чудом сохраняют целостность, но еще один обстрел – и обезумевшие от страха львы, тигры, медведи могут оказаться на воле и пойти в сторону Харькова или в близлежащие поселки", – написал Фельдман 5 апреля.

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Работники парка просили о помощи общественность и иностранных коллег, но заявили, что взрослых хищников придется усыплять, если их все же не смогут эвакуировать в безопасное место.

Как спасают хищников

После того как о проблеме с животными заговорили в Сети, нашлось много желающих помочь как среди украинцев, так и иностранцев.

"Свою помощь предложило большое количество харьковчан, киевлян, одесситов, днепрян, представителей многих других городов и стран – всех просто невозможно перечислить. К нам уже едет транспорт, едут необходимые клетки, едут люди, не боящиеся вывозить животных из обстреливаемой зоны, наших питомцев готовы принимать во многих местах", – написал Фельдман уже вечером 5 апреля.

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Он добавил, что животных в этот же день начали вывозить из парка, несмотря на постоянные обстрелы.

Сегодня, 6 апреля, на территорию экопарка смогли попасть достаточное количество работников, которые продолжили эвакуацию. Уже увезли таких хищников:

три льва и две львицы;

ягуар;

пантера.

Также волонтеры смогли забрать и журавлей.

"Параллельно со спасением крупных хищников удалось увезти, в частности, журавлей. Сегодня усилия по спасению наших животных не просто продолжатся, но и, надеемся, удвоятся и утроятся. Многое зависит от обстановки в районе экопарка", – написала пресс-служба экопарка.