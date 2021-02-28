Украинцы запустили в Крым гигантский сине-желтый флаг: видео

В Херсонской области прошла акция в честь Дня сопротивления российской оккупации Крыма – активисты запустили в сторону оккупированного полуострова флаг Украины с посланиями для тамошних жителей .

Об этом сообщают Крым.Реалии.

Как говорят координаторы, сшитый переселенкой из Ясиноватой флаг размером 20 на 6 метров несколько дней находился в "Крымском доме" в Киеве, где все желающие могли оставить на нем своим пожелания и обращения. 23 февраля полотно принесли к Верховной Раде, чтобы народные депутаты тоже могли написать на нем свои сообщения.

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Также на нем остались послания представителей украинской диаспоры в Латвии и Турции и руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и Ильми Умерова.

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28 февраля его прикрепили к воздушным шарам и запустили с Каланчака в Крым.

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Напомним, что украинские активисты проводят такую акцию уже не впервые. Например, в августе прошлого года в одной из них участвовал бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух.

Видео: Сегодня

Мы также писали, что в День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, который отмечается 26 января, президент США Джо Байден заявил, что Крым – это Украина, и пообещал помогать Украине в противостоянии российской агрессии.