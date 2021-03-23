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Из РФ на Донбасс заехали более 100 танков? Разведка прояснила ситуацию

23 марта, 16:18

Сергей Мартынец

Оккупанты завезли на Донбасс боевикам десятки военных внедорожников

Россия с начала марта перебросила на Донбасс десятки военных внедорожников. А вот информация о якобы более 100 танках не соответствует действительности. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Разведчики отмечают, что Россия продолжает поставки вооружения боевикам через неконтролируемые Украиной участки границы.

С начала марта в соединения и части "первого и второго армейских корпусов" завезены:

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Вместе с тем в разведке заявили, что распространенные в социальных сетях и российских СМИ сообщения о перемещении с территории России на оккупированные территории Донбасса более 100 танков Т-72 являются фейком. Агрессор использует дезинформацию для усиления деструктивного влияния на местное население.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне в оккупированной Горловке заметили танки. Судя по кадрам, по улице проехали минимум шесть танков.

Кроме того, на Донбассе заметили два места концентрации боевиков.

Видео: Сегодня

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Россия Донбасс танки разведка

Источник: Сегодня

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