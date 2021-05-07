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За все годы конфликта на Донбассе служили только от 500 до 750 иностранных наемников, из них 70% – россияне и белорусы.

Об этом заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера" первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий в ответ на статью корреспондента американского журнала "Time" Саймона Шустера, который написал, что "Азов" вербует неонацистов в Европе для службы, где уже 17 тысяч иностранных наемников .

"Полная штатная комплектность бригады Вооруженных сил Украины – 4 тысячи 80 человек, это механизированная бригада Вооруженных сил. 17 тысяч человек – 12 полков, таких как Азов, или 4,5 механизированных бригады Вооруженных сил Украины", – возразил Билецкий.

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Он добавил, что только от 500 до 750 иностранных наемников служили на Донбассе.

"Это ребята, которые приехали сражаться за свободную родину в Украину, и в Азове их служило 10% от того общего числа", – сказал он.