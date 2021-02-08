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Из-за снегопада на Львовщине ограничивают движение, во Львове отменяют авиарейсы

8 февраля, 00:11

Юлия Безпечная

Движение грузовиков приостановлено до 3:00 ночи

Во Львовской области в связи со снегопадами с 22:00 воскресенья, 7 февраля, ввели ограничение движения грузового автомобильного транспорта на автомобильных дорогах государственного значения.

Об этом говорится в сообщении МВД Украины в Telegram.

Ограничение пока вводится на пять часов – до 3:00 8 февраля тяжеловесный транспорт направляют в определенные места отстоя и на стоянки АЗС для безопасности дорожного движения и обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники.

Движение временно ограничено на следующих дорогах:

В то же время в международном аэропорту "Львов" сообщили о перенесении из-за погодных условий рейсов из Львова в Стамбул (Турция) и Дортмунд (Германия).

Так, из-за метеоусловий в Дортмунде с 7 на 8 февраля перенесен рейс WizzAir – WZZ6761/6762 Львов – Дортмунд – Львов:

А авиакомпания Pegasus Airlines перенесла рейсы из Львова в Стамбул, рейсы PGT420/421 компания будет выполнять 8 февраля по следующему графику:

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Рейсы THY0443/THY0444 Стамбул – Львов – Стамбул и WRC164 Львов – Борисполь отменили.

Напомним, в Германии в воскресенье, 7 февраля, снегопад парализовал работу железнодорожного и автомобильного транспорта, приостановлено сообщение с Нидерландами.

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