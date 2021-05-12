Из Закарпатья 8 млн пчел отправили "Укрпочтой": насекомые погибли (фото)

Пчеловоды намерены судиться с "Укрпочтой", ведь стоимость насекомых составляла около полмиллиона гривен

На Закарпатье пчеловоды из Иршавы и Виноградова отправили своим заказчикам 8 миллионов пчел. Однако живыми до пункта назначения насекомые не добрались, все они погибли в дороге.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram.

Он уточнил, что пчел прислали "Укрпочтой" к заказчикам в специальных емкостях, с маткой и с специальным расплодом. 400 специальных пакетов везли в обычном грузовике.

Однако из за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания все 8 миллионов насекомых погибли. Это заметили уже в Ужгороде, через несколько часов после отправки.

Отправители насекомых уже обратились в полицию и готовятся судиться с "Укрпочтой". Стоимость умерших пчел составляет около 500 тысяч гривен.

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"Суспильне" пишет, что сейчас в Закарпатской дирекции "Укрпочты" выясняют, как это произошло.

Глава дирекции Сергей Калий отметил, что там большой спектр всех нюансов, которые могли привести к летальному исходу.

"Как только мы все выясним, отберем все необходимые заявления, сообщения и объяснения от заинтересованных сторон – можно будет более конкретно говорить", - добавил он.

Если выяснится, что пчелы погибли по вине работников компании, то причастных привлекут к ответственности.

Напомним, ранее мы писали, как в Киевской области пчеловоды массово истребляли птиц.