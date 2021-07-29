Избил и пытался изнасиловать ребенка: на Черниговщине задержали 54-летнего педофила (видео)

Ребенку чудом удалось вырваться и дома она все рассказала родителям

Задержание педофила под Черниговом / коллаж "Сегодня"

В Черниговской области 54-летний мужчина заманил к себе домой, избил и пытался изнасиловать 13-летнюю девочку, ребенку удалось вырваться и убежать.

Об этом сообщают новости "Сегодня" со ссылкой на полицию.

Задержание педофила под Черниговом / Фото: Нацполиция

По предварительной версии полиции, мужчина пригласил девочку к себе, а там начал угрожать и бить. Ребенку чудом удалось убежать и дома она все рассказала родителям, а те вызвали полицию.

Задержание подозреваемого на Черниговщине / Фото: Нацполиция

На место сразу выехали следователи, оперативники и рота полиции спецназначения. Сейчас мужчину задержали и в данный момент он в СИЗО. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

В полиции рассказали, что в дому удалось войти только силой, так как подозреваемый отказывался открывать и фактически забаррикадировался в здании.

"Помещение было скрыто. На окнах имелись защитные пленки, через которые с улицы – ни с помощью определенного технического оборудования, ни с помощью фонарей – нельзя было увидеть, что происходит в этом доме. На просьбы и призывы открыть для проведения санкционированного обыска он категорически отказывался", – сообщил и. о. заместителя начальника Черниговского районного управления полиции Роман Грига.

Поэтому правоохранители смогли войти в дом только с привлечением спецподразделения.

Напомним, в поселке Старый Салтов Харьковской области нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третяк со следами изнасилования. Главный подозреваемый – 13-летний сосед и друг ребенка.

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