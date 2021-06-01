Избил молотком и порезал горло. В Кривом Роге мужчина напал на продавщицу

Дерзкое ограбление произошло в Покровском районе города – мужчина забрал из кассы деньги и сбежал – в каком состоянии потерпевшая

Подозреваемого задержали. Фото: ГУНП

В Кривом Роге мужчина нанес многочисленные удары молотком по голове продавщице магазина и порезал ей шею канцелярским ножом. После чего он забрал выручку из кассы и скрылся с места преступления.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел в Покровском районе города утром 1 июня. Кроме денег он забрал цепочку, браслет и мобильный телефон потерпевшей.

Подозреваемого задержали. Фото: ГУНП

Женщину с многочисленными телесными повреждениями доставили в больницу.

В ходе проведенных оперативных мероприятий правоохранители за считанные часы задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель.

Реклама

Продолжаются следственные действия. Фото: ГУНП

По данному факту открыли уголовные производства по статьям "покушение на убийство" и "разбой".

Ранее мы сообщали, что в Одессе мужчине порезали лицо лезвием из-за телефона.

Также напомним, в Винницкой области мужчина ограбил магазин с игрушечным пистолетом.