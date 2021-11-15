Избили и залезли под белье: в Полтаве школьники издевались над первоклассницей

В Полтаве 10-летние мальчики жестоко поиздевались над девочкой. Фото: коллаж "Сегодня"
В Полтаве трое 10-летних мальчиков напали на первоклассницу и избили ее. Также они залезли к девочке под нижнее белье.
Об этом говорится в соответствующем судебном решении.
Детали ЧП
Как стало известно, ЧП произошло еще 18 октября в Полтаве в школе №38. Тогда трое 10-летних мальчиков избили первоклассницу, а затем залезли к ней под нижнее белье.
В результате в отношении родителей школьников-хулиганов правоохранители составили административные протоколы.
Позже Киевский районный суд Полтавы вынес решение о назначении маме одного из школьников штрафа в размере 850 гривен. Других мальчиков-хулиганов суд оставил без наказания.
Напомним, ранее школьники избили одноклассника в Кировоградской области за проигрыш на соревнованиях.
Кроме того, в Днепре ученик шестого класса школы № 94 набросился на учительницу музыки с кулаками во время урока.
Также в оккупированном Россией Крыму школьники избили девочку крымскотатарского происхождения. Процесс издевательства они снимали на видео.