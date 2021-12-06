Изделие с сюрпризом: в Запорожской области женщина нашла в хлебе мышиные фекалии (фото)

Женщина купила хлеб в местном магазине "Каравай"/Коллаж: Сегодня
В Запорожской области женщина купила в магазине хлеб и обнаружила в нем отвратительную неожиданность. В изделии она нашла мышиные экскременты.
Об этом сообщается в местном сообществе города Мелитополь в Facebook.
Детали
Жительница Мелитополя была шокирована находкой в хлебе. В изделии она увидела черную "начинку", которая и оказалась мышиными экскрементами. Женщина указала, что фекалии она нашла в "Буковинском" хлебе, который она купила в магазине "Каравай". Она шутит, что продукты жизнедеятельности грызунов ей достались "в подарок" к хлебу.
Откуда узнала, что это фекалии?
В комментариях к публикации пользователи соцсети поинтересовались, откуда женщина узнала, что это мышиные экскременты. В ответе на это другие участники сообщества отметили, что неприятную находку трудно спутать с чем-то другим.
Гусеница в школьном обеде
В Харькове девочка решила перекусить в столовой школы, однако не удалось. Когда ей дали порцию макарон, то в ней нашла гусеницу.
Девочка сказала о своей находке преподавателям и работникам столовой. Однако ей не вернули денег и не извинились. Кроме того, школьницу обвинили в "клевете". В школе заявили, что она будто сама подбросила гусеницу в порцию.
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