Изнасилование подростка под Донецком. Девочка призналась, что "пошутила" и проверяла парня

Девочка призналась, что придумала то, что ее изнасиловал отец / Фото: Коллаж: Сегодня

В Дружковке Донецкой области уже задержали 34-летнего мужчину, который якобы изнасиловал свою падчерицу. Однако девочка вскоре призналась, что придумала эту историю вместе с подружкой.

Видеообращение опубликовали в сообществе "Дружковка на ладоне" в Facebook.

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"Пострадавшая" заявила, что во время застолья она с подругой придумала историю об изнасиловании, чтобы проверить чувство ее парня. Она сама рассказала матери о "преступлении" и вызвала полицию.

"Я очень люблю своего папу. Просто в тот вечер мы с подругой немного выпили и она предложила пошутить над моими родителями. Она предложила сказать, что мой папа приходил ко мне и приставал ко мне. Она предложила так еще и проверить моего парня. Мы придумали эту историю", — говорит девочка.

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В видеообращении она подтвердила, что мужчина вообще не прикасался к ней, но когда хотела признаться полиции и суду об этом, ее никто не слушал.

"Никакого изнасилования не было. Это — только злая шутка. Я люблю своего папу и не хочу, чтобы он сидел", — утверждает на видео девочка.

Что известно о "преступлении"?

Инцидент случился 19 декабря. Согласно рассказу девочки, ее 34-летний ранее судимый отчим воспользовался тем что жена задерживается в гостях у своей подруги. Он якобы пришел в комнату падчерицы и изнасиловал ее.

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О случившемся подросток рассказала матери, которая сразу позвонила в полицию. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.