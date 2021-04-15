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К чему-то готовятся? В "Л/ДНР" замечено огромное скопление техники

15 апреля, 09:29

Сергей Мартынец

Оккупационные войска серьезно готовятся к боевым действиям, полигоны забиты танками и артиллерией

Пока на передовой боевики не прекращают обстрелы, в тылу оккупанты наращивают военную мощь: наблюдатели ОБСЕ заметили огромное количество военной техники, которая выведена из мест хранения согласно Минским договоренностям.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Мониторинговая миссия отмечает накопление и перемещение вооружения и военной техники для проведения учений боевиков. Беспилотники ОБСЕ в общем зафиксировали на оккупированных территориях 269 единиц различного типа вооружения и военной техники.

В нарушение линии отвода тяжелого вооружения заметили:


Вооружение за линиями отвода, но за пределами мест хранения:

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В ОБСЕ сообщают о большом скоплении техники практически на всех полигонах в т.н. "Л/ДНР", только бронетехники – 113 единиц.

Также боевики регулярно глушат беспилотники миссии и препятствуют передвижению ее патрулям.

"Такими действиями вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать достигнутые Минские договоренности с целью дальнейшей дестабилизации ситуации безопасности вдоль всей линии разграничения", – заявляет украинская сторона в СЦКК.

Как сообщали новости "Сегодня", в Главном управлении разведки заявляли, что Россия может стянуть к границе Украины более 100 тысяч солдат к 20 апреля.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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